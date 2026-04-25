エムエスアイコンピュータージャパンは4月30日、インテル Core i5・NVIDIA GeForce RTX 5060搭載のコストパフォーマンス重視構成を採用した、エントリー向けゲーミングデスクトップPC「MAG Infinite E1 14NVL5-276JP」をMSI公式ストアで発売する。価格は20万8000円前後。●ゲームやアプリも高速起動！競技性の高いゲームタイトルも滑らかに！新製品は、CPUにIntel Core Core i5-14400F、グラフィックボードにNVIDIA GeForce RT