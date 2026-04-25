気象庁などは、5月28日の午後から “新たな防災気象情報” の提供を開始すると発表しました。 防災気象情報では「河川の氾濫」「大雨」「土砂災害」「高潮」について、5段階の警戒レベルの数字と「警報」などの名称を組み合わせ、災害発生の危険度に応じて発表します。 情報や名称から、取るべき避難行動の目安が直感的に分かるようにするのが狙いです。 また「レベル4」の避難指示にあたる情報として、特別警報と警報の間に