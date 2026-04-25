4人組グループ・A.B.C-Zの塚田僚一が、25日放送の日本テレビ系『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』（後7：00〜後8：54）に出演。前回の放送に引き続き、「日本全国 道の駅伝」に挑戦する。【写真】鮮やか！チェックシャツ姿で挑戦する塚田僚一「日本全国 道の駅伝」とは、道の駅で売られている商品の中から、直近1ヶ月の売上No1を当て、「道の駅スゴロク」を使い、出た目の数だけ次の道の駅へ進んでいく好評企画。これまでの