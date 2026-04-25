2006年10月4日。東京・新高輪プリンスホテル「飛天」で盛大に開催された「北島三郎芸道45周年パーティー」の終盤、お礼のあいさつに立った北島のオヤジの口から予想外の言葉が飛び出しました。「私の長男の龍に事務所を継がせ、ファミリーの長男の山本を来年からのれん分けさせることを決めました」といきなり宣言したのです。前半部分は「そろそろ、そういう時期だろうな」と人ごとのように聞いていましたが、次に自分のことが