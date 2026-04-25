今、再審制度を見直す刑事訴訟法の改正案をめぐり、自民党内では怒号が飛び交う前例のない事態となっている。最大の焦点は「検察の抗告権」の扱い。全面禁止を求める有志の議員と、認めることはできないと主張する法務省側。その背景、それぞれの主張の根拠、そして落としどころはどこにあるのかを、最前線で取材を続ける記者2人が解説する。【写真を見る】“再審制度の見直し”法案が紛糾するワケ「1ミリも私たちの言い分を聞かな