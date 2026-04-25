歌舞伎俳優の松本幸四郎が27日放送のBS朝日『あなたの知らない京都旅』（後9：00〜9：54）に初登場。念願だった西本願寺を初訪問する。【番組カット】一目瞭然！勘亭流とまねき専用の書体の違いを披露した松本幸四郎さまざまな旅人が“いままで知らなかった京都”をより深掘り、単なる“旅”ではなく京都の新たな魅力を発見する同番組。27日放送は、幸四郎が旅人として番組初登場。歌舞伎発祥の地・京都は、幸四郎にとって切っ