愛知県尾張旭市は２４日、城山公園から盗まれた銅像（高さ５５センチ、幅７０センチ、奥行き２５センチ）が、市内の民家の庭で発見されたと発表した。銅像は無傷だった。発表によると、同日午後３時頃、市に民家の住人から「ニュースで見た像が庭にある」という連絡があった。窃盗事件として調べている守山署の警察官と職員が民家を訪ね、盗まれた銅像と確認した。同署で庭にあった経緯や犯人の行方を捜査している。