トランプ米大統領（左）とパウエルFRB議長＝2025年7月、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米ワシントンの連邦地検は24日、連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長に対する捜査を終結したと明らかにした。捜査への反発が、次期議長に指名されたウォーシュ元FRB理事の議長就任の障壁となっており、議会での承認手続きが前進する可能性がある。連邦地検トップのピロ氏がX（旧ツイッター）に投稿した。捜査を打ち