プロ野球パ・リーグは24日、オリックスと日本ハムによる1試合のみが行われました。この日のオリックスの先発マウンドにあがったのは、3戦全勝と好調を見せるエスピノーザ投手。日本ハム打線はこの立ち上がりを見逃さず、四球と盗塁で2アウト2塁のチャンスをつかむと、郡司裕也選手のタイムリーで先制に成功しました。援護を受けた日本ハム・伊藤大海投手は、中5日での先発マウンドへ。ピッチャー強襲の当たりを浴びる場面もありま