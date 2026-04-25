これは筆者自身の体験です。家族との穏やかなディナータイムを楽しんでいたある日、隣のテーブルから男性の怒鳴り声が聞こえてきました。メニューの選択肢に不満を持つその男性に、店員が冷静に対応する姿を目の当たりにし、感情的にならずに冷静さを保つ大切さを再認識した出来事です。 ある日のレストランでの騒動 ある日、家族と一緒に静かなレストランでディナーを楽しんでいた時のことです。周