女優デビューから10年の森七菜（24）初めての単独主演映画『炎上』（ナカチカピクチャーズ）が10日に公開されたが、その上映館がわずか68館のマイナー作品だったことが、芸能記者の間で波紋を広げている。【もっと読む】森七菜が乗り越えた松村北斗との"流出騒動" そして高まる"ヒット作請負人"としての存在感この映画はカルト宗教を信仰する父からの虐待に、最愛の妹を残して家を飛び出した少女（森）が、自分の居場所や存在