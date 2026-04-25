Snow Manの宮舘涼太が主演するドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）の第4話が25日に放送。くるみ（臼田あさ美）がエータ（宮舘）に抱きとめてもらい、ドギマギする。【写真】ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』第4話エータ（宮舘涼太）＆くるみ（臼田あさ美）、まったりとした時間を過ごす本作は、連続ドラマ初主演の宮舘が演じる“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロ