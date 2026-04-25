タレントの友近が２４日に自身が扮する歌手「水谷千重子」としての公式ＳＮＳを更新。架空朝ドラが放送されることを発表した。インスタグラムで「でました」と始めて、「架空名作劇場『人情刑事 呉村安太郎』につづくフィルムエストとテレビ東京がタッグを組んだドラマ！第二弾！！今回は朝ドラよ！」と報告。「タイトルは『まりとっつぁん』」と発表された。続けて「今回は友近ちゃん語りと少しだけ出演もしてます。前回に