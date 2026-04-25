4月24日から、航空機内におけるモバイルバッテリーの持ち込み・使用に関するルールが変更される。機内に持ち込める数は2個までとなり、機内での使用ができなくなる。【映像】機内でバッテリー発火！頭からスッポリ“特殊服”CAが消火活動（実演の様子）新しいルールでは機内に持ち込める数が1人2個までに制限される。機内で座席のUSBポートからモバイルバッテリーを充電することやモバイルバッテリーからスマートフォンなど他