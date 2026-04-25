実績のある経営者が日本の課題に挑む全く新しい「実績重視」の提言トーク番組、ABEMA『For JAPAN シーズン4 #4』が4月24日に配信された。番組では「採用の最前線」について議論された。【映像】中田敦彦がAIを語った瞬間（実際の様子）大手企業の人事部門を経て独立した経歴を持つ株式会社I AM代表取締役 加藤寛也氏は「履歴書をほとんど見たことがない」として「面接では『未来にどうなりたいか』を聞いて、そこがうちの理念