生活のあらゆるものに関連している「ナフサ」を巡り、混乱が起きている。ナフサは量は確保されているものの、行き届かないという「目詰まり」の現象に問題点があるようだ。【映像】約3万円増？家計負担の試算（画像まとめ）ニュース番組『わたしとニュース』では、ナフサ供給不足の影響について野村総合研究所エグゼクティブエコノミストの木内登英氏の見解を交え、経済愛好家の肉乃小路ニクヨ氏とともに深掘りした。■川上に