5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーで俳優の佐野勇斗（28）が24日、自身のXを更新。故郷である愛知・岡崎市への“凱旋”を報告した。【写真】「岡崎かえってきたよーー」地元のハンバーガー店を満喫する佐野勇斗この日に同市で開催された『五万石藤まつり2026』オープニングセレモニー内の「令和8年度岡崎観光伝道師任命式」に出席した佐野。投稿では、「岡崎かえってきたよーー 最近出来たとんでもなく美味いハンバ