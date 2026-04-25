高級車を複数台所有する女性YouTuberのあま猫が2026年4月21日に公開した動画で、サーキット走行用に新調したレーシングスーツを身にまとう姿を披露した。 （関連：【画像あり】「足が長いからさすが似合う」レーシングドライバーも称賛したあま猫のレーシングスーツ姿） あま猫は「レクサスIS500」、「日産GT-R（R35型）」、「ランボルギーニ・ウラカンEVOスパイダー