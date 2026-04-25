「どうしたらいいと思う？」と改善策を聞いたつもりが、部下は“責められた”と受け止めている――そんなすれ違いはありませんか？ 上司が無意識に欲しい答えを押しつけた瞬間、質問は詰問に変わってしまいます。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超え、『コンサル時代に教わった仕事ができる上司の当たり前』の著者である「にっしー社長」こと西原亮氏に教えてもらった、誰でも「しごでき」