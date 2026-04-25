SNSやフリマサイト、ショッピングサイトを見始めるとあっという間に数時間溶けている。「限定品！」「今だけの特別価格！」などの言葉に踊らされて、そこまで必要がないものまで買ってしまい、後悔したことがある人も少なくないのではないだろうか。そんな人におすすめの本がある。書籍『私たちはなぜ「やるべきこと」をやれないのか、「やめたいこと」をやめられないのか』（キム・ソクチェ著／岡崎暢子訳）だ。本書の発売を記念