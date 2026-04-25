「明日、支払う予定の学費が消えた」。机の引き出しから10万円を抜き取り、使い込んだのは実の父でした。今では40枚以上のクレジットカードを駆使し、節約で貯めたお金で7回もハワイ旅行をしてきたポイ活の達人、芸人の井上ポイントさん。彼がお金の管理に目覚めたきっかけという、超ルーズな父から学んだお金の本当の大切さとは。 【写真】食費3万で兄弟の食費をやりくりした学生時代や父に学費を盗まれ届いた「退学