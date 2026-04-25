ミュージカル「アニー」（25日から、東京・新国立劇場など）初日前会見が24日、都内で行われ、アニー役を務める下山夏永（かえ＝10）牧田花（10）ら出演キャストが出席した。25日で、日本テレビが上演を始めた86年からの累計入場者が200万人を突破予定。牧田は「愛されているミュージカルの一員になれてうれしい」。下山は「200万人突破の公演に出演できてうれしい。気合を入れて頑張ります」と意気込んだ。