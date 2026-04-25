ウクライナのフェドロフ国防相＝14日、ベルリン（ロイター＝共同）【キーウ共同】ロシアの侵攻を受けるウクライナのフェドロフ国防相は23日、数千キロ離れた場所から遠隔操作できる迎撃用無人機を開発し、実験に成功したと通信アプリで発表した。遠隔操作が可能になれば、前線から離れた場所で運用できるようになり、操縦士の安全を守ることができると主張した。ウクライナはロシアが多用するイラン製無人機シャヘドを迎撃して