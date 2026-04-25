モデルで女優の内田理央（34）が24日、大阪・心斎橋に25日に開業する大型複合施設「クオーツ心斎橋」の開業セレモニーに出席した。施設のコンセプトに合わせ、ラグジュアリーを意識したスリットが深い黒のジャケットドレスとゴールドのアクセサリーを身にまとって登場。「空間がラグジュアリー。ご飯を食べたり、ホテルにぜいたくな感じで泊まってみたい」と希望していた。