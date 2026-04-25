中国がホルムズ海峡正常化をイランに要請逆封鎖で大きな影響、高みの見物はできずアメリカとイランの停戦期限が約1週間後に迫り、双方の間で中断した和平交渉再開に向けた綱引きが続くなか、中国政府は4月15日、ホルムズ海峡の通航を正常化するようイランに要請した。これまで、米国・イスラエルとイランの軍事衝突やホルムズ海峡封鎖問題には、表向きは関与の姿勢は示してこなかった中国がここにきて動き出したのはなぜなのか