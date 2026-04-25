『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（34）アランマーレ山形若泉佳穂前編【バレーが楽しくなったのは中学２年くらいから】「どんな状況でもトスを呼ばないといけない。負けていても、それが大差でも。自分が点を取れなかったら、勝てるものも勝てないポジションだと思っています」2025−26シーズンをアランマーレ山形で過ごした若泉佳穂（26歳）は、オポジットというポジションの信念を語った。中学、高校では