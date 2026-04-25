WBC日本代表の一員として、日本の野球ファンをワクワクさせたロッテ・種市篤暉は、マリーンズファンをシーズン通してワクワクさせるつもりだ。種市はWBCの戦いを終え、チームに戻ってからは4月3日のオイシックス戦でWBC後初登板。3回・38球を投げ、0被安打、6奪三振、0与四球、0失点に抑えると、中6日で4月10日の日本ハム二軍戦に先発し、5回・72球を投げ、2被安打、7奪三振、1与四球、0失点にまとめた。WBCでの登板は3試合