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アイドルグループ「＃よーよーよー」のいちごジャム担当・杉井みぃが、4月20日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』18号グラビアに登場！ 杉井みぃ ©桑島智輝／集英社 【プロフィール】杉井みぃ（すぎい・みぃ）3月31日生まれ愛知県出身身長153.2cm血液型＝B型趣味＝野球観戦特技＝野球選手のモノマネアイドルグループ「＃よーよー