イランへの軍事作戦をめぐり、アメリカ中央軍は原子力空母「ジョージ・H・W・ブッシュ」が中東の海域に到着したと発表しました。3隻の空母が中東で展開するのは23年ぶりです。アメリカ中央軍は24日、原子力空母「ジョージ・H・W・ブッシュ」が中東の海域に到着したと、SNSで発表しました。現在、この海域ではアメリカ軍の空母「ジェラルド・フォード」と「エイブラハム・リンカーン」が活動を続けていて、3隻の空母が同時に中東近