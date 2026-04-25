震度7の揺れに2度見舞われた熊本地震についてです。【写真を見る】「動かせない、でも守れない」入院患者全員避難の舞台裏倒壊のおそれから、入院患者全員を避難させた病院があります。「あのとき何ができたのか？」発生から10年経った今、医師たちが明かす、激しい葛藤です。「退院したら一緒に遊ぼうね」入院中の娘を襲った熊本地震ぽっかりと空いた土地がある。10年前、ここに熊本市民病院があった。310人が入院していた病棟は