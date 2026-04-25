4月最後の週末は、土曜日ほど広い範囲で晴れて、お出かけ日和になるでしょう。ただ、空気の乾燥と寒暖差、紫外線に注意が必要です。けさはきのうの朝より冷えたところが多く、東京は予想以上に下がり11.0℃でした。北日本を中心に0℃未満の冬日が続出して、約1か月ぶりに200か所以上で冬日になりました。寒暖差が激しくなっています。体調管理にご注意ください。きょう、本州付近は晴れの天気をもたらす高気圧に覆われるでしょう。