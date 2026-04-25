松戸競輪場のG1「オールガールズクラシック」は初日を終えた。12Rティアラカップは佐藤水菜（27＝神奈川）が抜群のスピードで捲って勝利。女王の実力を示した。2着・尾崎睦との着差は何と「大差」だ。「（スタートで前を取れず）ああいう形になったので1周半行くつもりで前々に踏んだ。練習ではスタンディングの感触が良くなかったので落ち着いてシッティングで踏めた」脚の噴き上がり、スピード、持続力。全てモノが違う