プレミアリーグ 25/26の第34節 サンダーランドとノッティンガム・フォレストの試合が、4月25日04:00にスタジアム・オブ・ライトにて行われた。 サンダーランドはブライアン・ブロビー（FW）、エンゾ・ルフェー（MF）、ムアマドゥ・ディアラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するノッティンガム・フォレストはクリス・ウッズ（FW）、イゴル・ジェズス（FW）、モ