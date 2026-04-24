「ヨウジヤマモト プールオム（Yohji Yamamoto POUR HOMME）」が、「ひび割れ刺繍」シリーズを発売する。現在、阪急メンズ東京および阪急メンズ大阪に出店中のポップアップストアで先行販売しており、4月29日から全国のヨウジヤマモト プールオム直営店で取り扱う。【画像をもっと見る】同シリーズは、「マリオネット」をテーマとしたヨウジヤマモト プールオムの1994-95年秋冬コレクションに着想。当時のパターンやディテール