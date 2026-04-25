きょう4月25日（土）よる10時 日本テレビ系で新報道番組「追跡取材 news LOG」がスタート（毎週土曜よる10時〜10時54分放送）。当番組で日本テレビ・森圭介アナウンサーとのコンビでメインキャスターを務める、この4月にフリーアナウンサーとして独立したばかりの和久田麻由子。公共放送の顔として多くの国民に親しまれてきた彼女にとって、これが新たな門出となる最初の仕事。フリー転身のキッカケ、知られざる一面、そして