あす4月26日（日）よる10時30分より第3話を放送 日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜よる10時30分放送）。第3話の見どころを一足早くご紹介！「拓人が、教えてくれました。だから、拓人には感謝してるんです」――。韓国有数の財閥の養子 キム・ミンソク／青木照（志尊淳）は、23年前、父親を亡くし泣いていた河瀬桃子（仁村紗和）に「10回切って倒れない木はない」という大切な言葉を教え