次回 4月29日（水・祝）よる10時 第4話を放送 波瑠と麻生久美子がダブル主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。本作の追加キャストに石橋凌が決定！石橋が演じるのは、5月6日（水・振休）放送の第5話以降、ルナ（波瑠）の回想シーンで登場する謎めいた男性。実はルナの過去と深いつながりのある人物なのだが…果たして彼は何者なのか―――。石橋の登場を前に、4月29日（