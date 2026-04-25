本日4月25日（土）よる7時〜7時56分 日本テレビ系で放送の「嗚呼‼みんなの動物園」。捨てられた犬や多頭飼育崩壊の現場からレスキューされた犬など、行き場をなくして保護された犬を実に9年も前からボランティアでトリミングしてきた相葉雅紀。今回は、そんな相葉の保護犬トリミングに、親友の横山裕（SUPER EIGHT）が昨年8月の放送に続き再び登場！二人が洗う犬は、それぞれ別々のブリーダーから保護されたゴールデン・ドゥ