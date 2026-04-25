本日4月25日（土）午後4時〜4時55分 日本テレビにて「一茂粗品の超ワイドショー」（読み：すーぱーわいどしょー）を放送。コンプライアンスや正論に縛られ、本音を言いづらい時代に、政治からスポーツまで忖度なしに斬ってきた長嶋一茂と、賛否両論を巻き起こす鋭い視点で注目を集める粗品（霜降り明星）が初タッグを組み、台本一切なしの“本音トーク”で今週のニュースに切り込む。政治・社会・スポーツ・芸能まで、1週間のニュ