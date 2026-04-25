シント＝トロイデン松澤海斗の超絶プレーに脚光欧州サッカー、ベルギー1部シント＝トロイデンは23日（日本時間24日）、ジュピラー・プロ・リーグのプレーオフ1第4節アンデルレヒト戦に2-0で勝利した。先発出場した25歳MF松澤海斗が美技を連発。日本代表選出歴ゼロの“無名”ながら、高度なテクニックで相手を翻弄するプレーぶりに熱い視線が注がれている。脚光を浴びたのは前半終盤のプレーだ。左サイドへの浮き球に反応すると