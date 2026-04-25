大阪市を中心に運行する大阪メトロはこのほど、２路線が乗り入れる心斎橋駅の１号出入口が４月２５日初発から利用できることを発表した。御堂筋線の近くにある１号出入り口は、御堂筋と長堀通の交差点の北東側にある。接続するビル一帯の再開発により、２１年３月から閉鎖されていた。約５年に及ぶ工事期間を終えて、駅直結の複合型商業施設「クオーツ心斎橋」が同日にオープンする。