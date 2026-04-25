将棋界で最も深い歴史を持つタイトル「名人戦」が開幕した。3連覇中の藤井聡太名人（23）に挑んでいる糸谷哲郎九段（37）は、日本将棋連盟の理事職との“二刀流”。名人戦に先立ち、藤井名人との対局に向けた意気込みを糸谷九段（※取材時は八段）が語っている（取材・構成大川慎太郎）。【画像】今回の名人戦第1局では藤井聡太名人が勝利藤井名人も人の子？――藤井名人は、これまでタイトル戦に35回登場して、驚異の33勝（