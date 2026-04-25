松戸競輪場のG1「オールガールズクラシック」は初日を終えた。12Rのティアラカップ。佐藤水菜が突き抜け、2着・尾崎睦につけた着差は衝撃の「大差」だった。児玉碧衣（30＝福岡）は、うつむきながらこう漏らした。「マジでスピードが緩まなかった。無理やりホームで行った感じ。みんなが強い」佐藤水菜の強さは重々承知だが、メンバー全員がレベルアップしており、これまでのガールズとは明らかに異なるスピード感でレース