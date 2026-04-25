阪急百貨店梅田本店に新設された「コンシェルジュカウンター」JR大阪駅周辺の百貨店が集客のてこ入れを図っている。近年の再開発で商業施設の開業が相次ぎ、競争が激しくなっているためだ。訪日客や若者、オフィスビルの集積で増えた通勤客を取り込もうと、大型改装や新店導入を実施。幅広い客層にアピールし、関西の激戦区で存在感を高めようとしている。阪急百貨店梅田本店は3月、高級ブランドの売り場面積を約1.5倍に拡大し