世界各国の選りすぐりの食文化とつくり手を紹介をしながら、“食する喜び”を伝える食のセレクトショップDEAN＆DELUCA。「Living With Food-“食すること”とは、人生を味わうこと-」をモットーとし、豊富な品揃えで全国にてマーケットストア20店舗、カフェ27店舗を展開。「訪れるたびに発見がある！」と気付いたら足が向いているファンも多いはず。そして食品に加えて注目の商品といえば、バッグ類でコラボアイテムも秀逸。特に毎