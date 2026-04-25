信頼していた相手に、ある日ふと「利用されているのではないか」と感じる瞬間はないだろうか。日韓累計45万部を突破したベストセラー『人生は「気分」が10割 最高の一日が一生続く106の習慣』（キム・ダスル著、岡崎暢子訳）の発売を記念した本記事では、ライターの柴田賢三氏に、「さっさと縁を切るべき人」の見極め方についてご寄稿いただいた。（企画：ダイヤモンド社書籍編集局）善意で仕事を紹介するも……今すぐ縁を切りた