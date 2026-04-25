楽天シンフォニーは、「Open RAN」関連の事業で政府による支援を受けて海外7カ国で実証事業を行う。 楽天シンフォニーの実証事業は、経済産業省がASEAN経済産業協力委員会（AMEICC）に拠出して実施する令和6年度補正「グローバルサウス未来志向型共創等事業（大規模実証ASEAN加盟国）」および、経済産業省の「グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金（大型実証 非ASEAN加盟国）」の2回