「4月だし、何か新しいことを始めたい！」という方も多いのではないでしょうか。その中でも、「韓国語がわかるようになりたい」「ちょっと韓国語の勉強を始めてみようかな」と考えている方もいるはず。そこで今回は、『ゼロからわかる！ 楽しく続けられる！ 韓国語1年生』の著者で韓国旅行YouTuberとして活躍するハングルノート加藤さんに「初心者でも絶対に挫折しない韓国語の勉強法」を聞きました。韓国語って簡単？ 難しい？「