開幕1か月で米野球のファンや識者の心を鷲掴みにしている村上(C)Getty Imagesメジャーリーグの開幕から早1か月。球界内で日増しに関心を高めている選手の一人が、今季からホワイトソックスでプレーする村上宗隆だ。熱視線を注がれる理由の一つは、目に見える結果だ。開幕前には鵜の目鷹の目の米スカウトやMLB球団関係者から「成功できないかもしれない」と見られた26歳だったが、蓋を開けてみれば、ホームランを量産。現地時間