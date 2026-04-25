◇プロ野球セ・リーグ DeNA2×-1巨人（24日、横浜スタジアム）DeNAが巨人にサヨナラで勝利し6連勝、決勝の一打を放った戸柱恭孝選手が喜びの声をあげました。DeNAは1-1の11回、先頭の度会隆輝選手がヒットで出塁するなど1アウト1塁2塁を作ると、戸柱選手がタイムリーを放ち、今季初のサヨナラ勝利をあげました。サヨナラヒットは自身初という戸柱選手は「（プロ）11年、そんなチャンス結構あったんですけど、自分でもびっくりして